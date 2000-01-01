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Борис Джонсон назвал исламофобию «естественной реакцией» 28.11 07:39   MIGnews.com

Борис Джонсон назвал исламофобию «естественной реакцией»

Консервативная партия Бориса Джонсона была обвинена мусульманскими лидерами в Великобритании в том, что в ее рядах распространена исламофобия.

«Этот вопрос особенно остро стоит в Консервативной партии», - говорится в заявлении группы во вторник. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Многим мусульманам совершенно очевидно, что Консервативная партия терпимо относится к исламофобии, позволяет ей распространяться в обществе и не в состоянии принять меры, необходимые для искоренения этого типа расизма», - утверждают авторы документа.

«Для любого немусульманского читателя Корана исламофобия - страх перед исламом - кажется естественной реакцией, и, действительно, именно тем, что этот текст предназначен для провоцирования», - заявил Джонсон.

«Судя по его священным писаниям, не говоря уже о том, что проповедуется в мечетях, он является самой жестокой сектой из всех религий в своем бессердечии по отношению к неверующим», - добавил он.

После взрывов в Лондоне Джонсон также поставил под сомнение лояльность британских мусульман и настоял на том, чтобы страна признала, что «ислам - это проблема».

«Потребуются огромные усилия мужества и умения, чтобы завоевать многих тысяч британских мусульман, которые находятся в аналогичном состоянии отчуждения, и заставить их понять, что их вера должна быть совместима с британскими ценностями и верностью Британии», - резюмировал политик.


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