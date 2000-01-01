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Кац: ООН должна разоружить Хизбаллу | Фото:28.11 07:31   MIGnews.com

Кац: ООН должна разоружить Хизбаллу

Министр иностранных дел Исраэль Кац призвал Организацию Объединенных Наций разоружить "Хизбаллу".

Соответствующее заявление он сделал в ответ на доклад ООН о террористической деятельности группировки на израильско-ливанской границе.

"В отчете указываются заявления официальных лиц "Хизбаллы" о наличии точных ракет и содержится призыв к выполнению резолюций Совета Безопасности по разоружению "Хизбаллы". Я призываю Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности полностью выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности по Ливану и разоружить "Хизбаллу", – призвал Кац.

По его словам, ООН также должна объявить "Хизбаллу" террористической организацией из-за ее причастности к соответствующей деятельности против Израиля и стран региона.

Таким образом он отреагировал на доклад генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, который в своем докладе сказал о необходимости разоружить террористов. Он отмечал, что из-за группировки не может осуществлять свою деятельность UNIFIL – (временные силы ООН в Ливане).


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