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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:29.11 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Еще 11 мандатов: Нетаниягу начал предвыборную кампанию. После ралли “Остановить Путч” в Тель-Авиве премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с командой, организующей его предвыборную кампанию.

Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг "идиоткой". Ведущий назвал Грету Тунберг "идиоткой" и обвинил активистку по климату в "убийстве" автошоу.

Судья БАГАЦа соболезнует родственникам убийцы репатрианта. В израильских социальных сетях бушует скандал в связи с заявлением судьи Верховного Суда Израиля Нила Генделя.

Яир Нетаниягу сравнил СМИ Израиля с пропагандой нацистов. Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, сравнил израильские СМИ с нацистской пропагандой в одном из постов в Twitter.

Либерман назвал условия для присоединения к правому блоку. Лидер партии "НДИ" Авигдор Либерман заявил, что если бы премьер-министр Биньямин Нетаниягу был готов пойти на компромисс по вопросам религии и государства, он бы присоединился к правому правительству с ультраортодоксами.


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