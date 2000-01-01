29.11 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Еще 11 мандатов: Нетаниягу начал предвыборную кампанию
. После ралли “Остановить Путч” в Тель-Авиве премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с командой, организующей его предвыборную кампанию.
Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг "идиоткой"
. Ведущий назвал Грету Тунберг "идиоткой" и обвинил активистку по климату в "убийстве" автошоу.
Судья БАГАЦа соболезнует родственникам убийцы репатрианта
. В израильских социальных сетях бушует скандал в связи с заявлением судьи Верховного Суда Израиля Нила Генделя.
Яир Нетаниягу сравнил СМИ Израиля с пропагандой нацистов
. Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, сравнил израильские СМИ с нацистской пропагандой в одном из постов в Twitter.
Либерман назвал условия для присоединения к правому блоку
. Лидер партии "НДИ" Авигдор Либерман заявил, что если бы премьер-министр Биньямин Нетаниягу был готов пойти на компромисс по вопросам религии и государства, он бы присоединился к правому правительству с ультраортодоксами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии