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Нетаниягу: Лапид хочет стать премьер-министром в ротации | Фото:28.11 21:16   MIGnews.com

Нетаниягу: Лапид хочет стать премьер-министром в ротации

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил партию "Кахоль Лаван" в неспособности сформировать правительство единства.

Во время встречи с лидерами Совета Йеша Нетаниягу заявил, что "здесь разыгрывается хитрость".

"Они не пытаются создать единого правительства. Это все оправдания. Это не из-за недоверия. Это потому, что Лапид не хочет, чтобы вы создали такое правительство - он хочет, чтобы создать левое правительство, правительство меньшинства, где он может претендовать на ротацию или баллотироваться на выборах, и тогда он может [быть премьер-министром] в ротации. Он не хочет единства."

"Вот почему они ищут оправдания. Мы заходили очень далеко, и каждый раз, мы получали другое оправдание. Из того, что я слышал, они вообще не отказывались от формирования правительства меньшинства, и такое правительство меньшинства было бы поддержано сторонниками терроризма, которые будут противодействовать любой операции ЦАХАЛа и являются просто катастрофой для Государства Израиль. Именно поэтому с правительством меньшинства была и остается проблема", - добавил премьер-министр.


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