Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Боливия возобновляет дипломатические отношения с Израилем | Фото:28.11 20:49   MIGnews.com

Боливия возобновляет дипломатические отношения с Израилем

Боливия возобновляет дипломатические отношения с Израилем, заявил в четверг, 28 ноября, на брифинге с журналистами министр иностранных дел переходного правительства Карен Лонгарич. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац положительно оценил это заявление, сказав, что оно "будет способствовать международным отношениям Израиля и его международному статусу".

Кац добавил, что министерство иностранных дел работает над возобновлением дипломатических отношений в течение длительного времени, в том числе через президента Бразилии Жаира Больсонаро и иностранных граждан Бразилии. Этот шаг стал возможен после свержения бывшего президента Боливии Эво Моралеса, "который был враждебен Израилю", и появления правительства, симпатизирующего еврейскому государству.

Моралес подал в отставку 10 ноября и бежал в Мексику, где ему предоставили политическое убежище после спорных выборов 20 октября, которые разожгли уличные протесты, и отвернули от него полицию и военных. Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем в январе 2009 года после операции против террористической группировки ХАМАС в Газе. В то время он назвал обращение Израиля с палестинцами "геноцидом".

Моралес был одним из самых жестких критиков Израиля во время войны в Газе в 2014 году, когда Боливия объявила Израиль "террористическим государством". Страна также отменила 30-летнее соглашение, позволяющее израильтянам посещать Боливию без виз.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:16
Нетаниягу: Лапид хочет стать премьер-министром в ротации
20:01
Ирак: за последние сутки застрелены 27 демонстрантов
19:56
Меркель упала на колени на сцене в Берлине
19:37
Власти выделят 40 млн шекелей на безопасность в поселениях
19:01
Яир Нетаниягу сравнил СМИ Израиля с пропагандой нацистов
18:50
Гогену надоела его жена: не сдохла, съехала с катушек
18:31
Террористу Асем Баргути вынесли обвинения
18:08
HRW обвиняет Иран
18:05
Мужчина домогался детей, притворяясь солдатом ЦАХАЛа
17:45
Кипр: шпионским фургоном займется независимый следователь
17:33
В Газу пытались незаконно провести военное оборудование
17:32
Лидер Литвы настаивает на сохранении санкций ЕС против РФ
17:02
Россия и ПА отмечают юбилей
17:01
Судья Гендель больше не сочувствует семье террориста
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus