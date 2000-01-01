28.11 20:49 MIGnews.com

Боливия возобновляет дипломатические отношения с Израилем

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Боливия возобновляет дипломатические отношения с Израилем, заявил в четверг, 28 ноября, на брифинге с журналистами министр иностранных дел переходного правительства Карен Лонгарич. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац положительно оценил это заявление, сказав, что оно "будет способствовать международным отношениям Израиля и его международному статусу".Кац добавил, что министерство иностранных дел работает над возобновлением дипломатических отношений в течение длительного времени, в том числе через президента Бразилии Жаира Больсонаро и иностранных граждан Бразилии. Этот шаг стал возможен после свержения бывшего президента Боливии Эво Моралеса, "который был враждебен Израилю", и появления правительства, симпатизирующего еврейскому государству.Моралес подал в отставку 10 ноября и бежал в Мексику, где ему предоставили политическое убежище после спорных выборов 20 октября, которые разожгли уличные протесты, и отвернули от него полицию и военных. Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем в январе 2009 года после операции против террористической группировки ХАМАС в Газе. В то время он назвал обращение Израиля с палестинцами "геноцидом".Моралес был одним из самых жестких критиков Израиля во время войны в Газе в 2014 году, когда Боливия объявила Израиль "террористическим государством". Страна также отменила 30-летнее соглашение, позволяющее израильтянам посещать Боливию без виз.