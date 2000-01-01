28.11 19:37 MIGnews.com

Власти выделят 40 млн шекелей на безопасность в поселениях

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство в воскресенье, 1 дкабря, утвердит 40 миллионов шекелей (11,5 миллионов долларов США) для станций безопасности и аварийного реагирования в поселениях на Западном берегу."Мы продолжаем укреплять движение поселений и помогать ему", - заявил Нетаниягу, согласно заявлению канцелярии премьер-министра. "Они не выгонят нас отсюда".Финансирование включает 34,5 миллионов шекелей на нужды безопасности поселений, 5,5 миллионов на службу скорой помощи "Маген Давид Адом" на Западном берегу и 4 миллиона на центры психологической помощи.