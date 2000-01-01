Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Яир Нетаниягу сравнил СМИ Израиля с пропагандой нацистов | Фото:28.11 19:01   MIGnews.com

Яир Нетаниягу сравнил СМИ Израиля с пропагандой нацистов

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, сравнил израильские СМИ с нацистской пропагандой в одном из постов в Twitter.

"Лени Рифеншталь было бы чему поучиться у израильских СМИ", - написал он, вызывав немедленное возмущение социальных сетей.

Рифеншталь была режиссером, обожаемой нацистскими лидерами Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Она няла серию пронацистских фильмов в годы до и во время Холокоста.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:01
Ирак: за последние сутки застрелены 27 демонстрантов
19:56
Меркель упала на колени на сцене в Берлине
19:37
Власти выделят 40 млн шекелей на безопасность в поселениях
18:50
Гогену надоела его жена: не сдохла, съехала с катушек
18:31
Террористу Асем Баргути вынесли обвинения
18:08
HRW обвиняет Иран
18:05
Мужчина домогался детей, притворяясь солдатом ЦАХАЛа
17:45
Кипр: шпионским фургоном займется независимый следователь
17:33
В Газу пытались незаконно провести военное оборудование
17:32
Лидер Литвы настаивает на сохранении санкций ЕС против РФ
17:02
Россия и ПА отмечают юбилей
17:01
Судья Гендель больше не сочувствует семье террориста
17:00
Саудовский репортер тайно посетил Израиль
16:51
Венгрия с помощью РФ хочет отправить космонавта на МКС
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus