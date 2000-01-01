28.11 19:01 MIGnews.com

Яир Нетаниягу сравнил СМИ Израиля с пропагандой нацистов

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Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, сравнил израильские СМИ с нацистской пропагандой в одном из постов в Twitter."Лени Рифеншталь было бы чему поучиться у израильских СМИ", - написал он, вызывав немедленное возмущение социальных сетей.Рифеншталь была режиссером, обожаемой нацистскими лидерами Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Она няла серию пронацистских фильмов в годы до и во время Холокоста.