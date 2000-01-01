28.11 18:31 MIGnews.com

Госсвидетель Нир Хефец подал в суд на Амира Охану

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Нир Хефец, государственный свидетель по делу 4000, одному из расследований против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в четверг днем, 28 ноября, ​​подал иск против министра юстиции Амира Охана за раскрытие подробностей его расследования.В иске утверждается, что судебный запрет на разглашение данных был нарушен Амирой Оханой сознательно с целью нанести наибольший ущерб госсвидетелю и членам его семьи для изменения своих показаний. Хефец также считает, что Амир Охана намеревался воспользоваться депутатской неприкосновенностью.Хефец - бывший помощник и доверенное лицо премьер-министра Нетаниягу, который предоставил доказательства в деле 4000.На прошлой неделе суд разрешил публиковать сообщения о том, что во время допроса государственного свидетеля Нира Хафца полиция пригласила женщину, которая поддерживала контакт со свидетелем, и в открытых показаниях задала вопросы о характере ее отношений со свидетелем. Чтобы не нарушать ее частную жизнь, суд постановил, что информация о личности женщины и отношениях между ней и свидетелем не должна публиковаться.Податель иска обвиняет ответчика в клевете и в нарушении неприкосновенности частной жизни, и, по информации 13-го канала ИТВ, требует компенсацию в размере 500 тысяч шекелей. Ранее Хефец подал в полицию жалобу на телекомпанию "Галай Цахал" (Радио IDF) Яакова Бардуго.