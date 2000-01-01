28.11 17:45 MIGnews.com

Кипр: шпионским фургоном займется независимый следователь

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Генеральный прокурор Кипра назначил независимого следователя по уголовным делам для оказания помощи полиции в расследовании о шпионаже. Ранее там был обнаружен автофургон, принадлежащий израильской компании, чей руководитель является бывшим сотрудником разведки.Генеральный прокурор Костас Клиридис заявил, что его решение о назначении Элиаса Стефану было принято из-за серьезности дела и правовых аспектов, которые возникли во время расследования.Необходимо выяснить нарушил ли зарегистрированный на Кипре WiSpear какие-либо законы о конфиденциальности после сообщений местных СМИ, в которых утверждалось, что фургон использовался для слежки за людьми в восточной части Средиземного моря.WiSpear категорически опровергает такие сообщения, заявляя, что он не продал и не арендовал "разведывательные системы" и не предоставляет "разведывательные услуги" клиентам.WiSpear была зарегистрирована в 2013 году и начала работать четыре года спустя. Компания находится в ведении израильтянина, Тала Дилиана. Оборудование для наблюдения в фургоне стоит около 9 миллионов долларов (8,18 миллионов евро). Пресс-секретарь WiSpear подтверждает Associated Press, что Дилиан провел более двух десятилетий в израильской военной разведке.