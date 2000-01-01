28.11 17:01 MIGnews.com

Судья Гендель больше не сочувствует семье террориста

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Израильские СМИ сообщают, что после нескольких часов шторма в социальных сетях судья Верховного Суда Нил Гендель изменил текст решения суда по петиции семьи палестинского террориста Сами Абу Дайяка.В измененном решении отсутствует фраза “Выражаем сочувствие семье покойного”.БАГАЦ сообщил, что фраза попала в решение суда из-за технической неисправности”, и что в решении суда не упомянуты еще двое судей БАГАЦа, участвовавших в заседании и в составлении решения по петиции семьи террориста