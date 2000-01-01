Судья Гендель больше не сочувствует семье террориста
Израильские СМИ сообщают, что после нескольких часов шторма в социальных сетях судья Верховного Суда Нил Гендель изменил текст решения суда по петиции семьи палестинского террориста Сами Абу Дайяка.
В измененном решении отсутствует фраза “Выражаем сочувствие семье покойного”.
БАГАЦ сообщил, что фраза попала в решение суда из-за технической неисправности”, и что в решении суда не упомянуты еще двое судей БАГАЦа, участвовавших в заседании и в составлении решения по петиции семьи террориста