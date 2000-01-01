28.11 17:00 MIGnews.com

Саудовский репортер тайно посетил Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Саудовский репортер, культуролог и исследователь иврита на этой неделе совершил тайную поездку в Израиль, приняв приглашение от министерства иностранных дел. Об этом пишет Israel Hayom.Выступая на израильском радио на условиях анонимности, саудовский журналист высказал мнения, редко встречающиеся в арабском мире: "Нельзя избежать установления нормальных отношений с Израилем", - сказал он в интервью, вышедшем во вторник утром после его возвращения в королевство.Но эти "нормализованные отношения" не могут быть такими, как у Израиля с Иорданией или Египтом, - заявил он, добавив, что это не должны быть простые связи между правительствами, а соглашение о "реальном мире". Репортер раскритиковал некоторые арабские государства, заявив, что их отношения с еврейским государством культивируют ненависть, которая, по его словам, должна преследоваться по закону.По поводу палестинского конфликта он также представил нетрадиционное в королестве мнение."Почему арабский мир должен разжигать проблемы с Израилем и сверхдержавами из-за небольшого меньшинства? У этого меньшинства была возможность сформировать государство в 47 году, но оно отказалось, потому что его интересовал только один вопрос: "Как это у евреев может быть независимая страна?""Когда люди слышали, что я из Саудовской Аравии, они были поражены." - продолжил журналист, рассказывая о своих прогулках по Иерусалиму, Тель-Авиву и Хайфе. "Но не враждебно, а принимая меня. Я люблю еврейский народ и всех граждан Израиля", - заключил он на ломаном иврите.