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Саудовский репортер тайно посетил Израиль | Фото:28.11 17:00   MIGnews.com

Саудовский репортер тайно посетил Израиль

Саудовский репортер, культуролог и исследователь иврита на этой неделе совершил тайную поездку в Израиль, приняв приглашение от министерства иностранных дел. Об этом пишет Israel Hayom.

Выступая на израильском радио на условиях анонимности, саудовский журналист высказал мнения, редко встречающиеся в арабском мире: "Нельзя избежать установления нормальных отношений с Израилем", - сказал он в интервью, вышедшем во вторник утром после его возвращения в королевство.

Но эти "нормализованные отношения" не могут быть такими, как у Израиля с Иорданией или Египтом, - заявил он, добавив, что это не должны быть простые связи между правительствами, а соглашение о "реальном мире". Репортер раскритиковал некоторые арабские государства, заявив, что их отношения с еврейским государством культивируют ненависть, которая, по его словам, должна преследоваться по закону.

По поводу палестинского конфликта он также представил нетрадиционное в королестве мнение.

"Почему арабский мир должен разжигать проблемы с Израилем и сверхдержавами из-за небольшого меньшинства? У этого меньшинства была возможность сформировать государство в 47 году, но оно отказалось, потому что его интересовал только один вопрос: "Как это у евреев может быть независимая страна?"

"Когда люди слышали, что я из Саудовской Аравии, они были поражены." - продолжил журналист, рассказывая о своих прогулках по Иерусалиму, Тель-Авиву и Хайфе. "Но не враждебно, а принимая меня. Я люблю еврейский народ и всех граждан Израиля", - заключил он на ломаном иврите.


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