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Либерман назвал условия для присоединения к правому блоку | Фото:28.11 15:52   MIGnews.com

Либерман назвал условия для присоединения к правому блоку

Лидер партии "НДИ" Авигдор Либерман заявил, что если бы премьер-министр Биньямин Нетаниягу был готов пойти на компромисс по вопросам религии и государства, он бы присоединился к правому правительству с ультраортодоксами.

"Он всегда потворствует ультраортодоксам", - сказал он в интервью русскоязычному радио "Река".

Напомним, что ранее председатель "НДИ" Авигдор Либерман выступил против усилия Кнессета по предоставлению премьер-министру Биньямину Нетаниягу парламентского иммунитета. Он заявил, что обвинительные заключения должны приниматься судом.

"Я надеюсь, что в конце этого процесса премьер-министр выйдет чистым, как снег, но единственное место для этого - суд", - говорит Либерман на открытии собрания фракции своей партии в Кнессете.


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