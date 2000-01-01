28.11 13:49 MIGnews.com

Судья БАГАЦа соболезнует родственникам убийцы репатрианта

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В израильских социальных сетях бушует скандал в связи с заявлением судьи Верховного Суда Израиля Нила Генделя.БАГАЦ вчера рассматривал петицию семьи палестинского террориста Сами Абу Дайяка.Дайяк в 2001 году убил Илью Кравица в районе Хомеш. Он был арестован через полтора и отбывал три пожизненных срока в израильской тюрьме.Семья требовала освобождения Дайяка в связи с тем, что тот умирал от рака.Судья Гендель, в начале рассмотрения дела заявил, что “сочувствует горю семьи”.Известный правый журналист Шимон Риклин так прокомментировал чувства судьи: “Палестинский террорист жестоко убил израильтянина. Через много лет он умер. Реакция судьи Генделя: Сочувствую семье террориста. Это - не Биби. Это - не его дела. Это - лицо нашей правоохранительной системы. Потеря морали и фундаментального чувства справедливости”.