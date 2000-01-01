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Судья БАГАЦа соболезнует родственникам убийцы репатрианта 28.11 13:49   MIGnews.com

Судья БАГАЦа соболезнует родственникам убийцы репатрианта

В израильских социальных сетях бушует скандал в связи с заявлением судьи Верховного Суда Израиля Нила Генделя.

БАГАЦ вчера рассматривал петицию семьи палестинского террориста Сами Абу Дайяка.

Дайяк в 2001 году убил Илью Кравица в районе Хомеш. Он был арестован через полтора и отбывал три пожизненных срока в израильской тюрьме.

Судья БАГАЦа соболезнует родственникам убийцы репатрианта

Семья требовала освобождения Дайяка в связи с тем, что тот умирал от рака.

Судья Гендель, в начале рассмотрения дела заявил, что “сочувствует горю семьи”.

Известный правый журналист Шимон Риклин так прокомментировал чувства судьи: “Палестинский террорист жестоко убил израильтянина. Через много лет он умер. Реакция судьи Генделя: Сочувствую семье террориста. Это - не Биби. Это - не его дела. Это - лицо нашей правоохранительной системы. Потеря морали и фундаментального чувства справедливости”.


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