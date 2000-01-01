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Последний шанс: Ликуд и Кахоль Лаван проведут переговоры | Фото:28.11 11:44   MIGnews.com

Последний шанс: Ликуд и Кахоль Лаван проведут переговоры

В среду, 27 ноября, спикер Кнессета Юли Эдельштейн встретился с представителями блока "Кахоль-Лаван" и "Ликуд", с которыми обсудил вопрос создания правительства национального единства.

По данным Hааretz, переговоры продолжались более 40 минут.

По словам спикера Кнессета, встречи "прошли в позитивной и хорошей атмосфере". Обе команды одобрили предложение о совместной встрече, которая состоится в воскресенье, 1 декабря.

На переговорах Эдельштейн предложил обеим сторонам план, согласно которому Биньямин Нетаниягу будет возглавлять правительство в течение нескольких месяцев, а затем уйдет в отставку и позволит Бенни Ганцу занять этот пост.

В "Кахоль Лаван" с таким предложением не согласились. В частности, по словам Моше Яалона, партия дала понять Эдельштейну, что не будет заседать в правительстве, возглавляемом Нетаниягу, пока его не оправдают по обвинениям.

"Мы с уважением относимся к Юли Эдельштейну и его инициативе реанимировать переговоры. Однако на данный момент не видно никакого прогресса", – было сказано в официальном заявлении "Кахоль Лаван".

До переговоров с двумя сторонами Эдельштейн говорил, что Израиль находится в разгаре чрезвычайной ситуации в правительстве, что может привести к экономическому и социальному коллапсу. "Это момент истины в израильской политике. Пришло время выбирать между лидерством и трусостью. Пришло время сказать, хватит!" – говорил он.

В "Кахоль Лаван" приветствовали инициативу спикера Кнессета, добавив, что переговорная команда партии "приложит все усилия, чтобы предотвратить третьи выборы". В свою очередь, в "Ликуд" дали аналогичный ответ, отметив, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил переговорной команде партии "присоединиться к инициативе Эдельштейна немедленно".


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