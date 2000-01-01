Последний шанс: Ликуд и Кахоль Лаван проведут переговоры
В среду, 27 ноября, спикер Кнессета Юли Эдельштейн встретился с представителями блока "Кахоль-Лаван" и "Ликуд", с которыми обсудил вопрос создания правительства национального единства.
По данным Hааretz, переговоры продолжались более 40 минут.
По словам спикера Кнессета, встречи "прошли в позитивной и хорошей атмосфере". Обе команды одобрили предложение о совместной встрече, которая состоится в воскресенье, 1 декабря.
На переговорах Эдельштейн предложил обеим сторонам план, согласно которому Биньямин Нетаниягу будет возглавлять правительство в течение нескольких месяцев, а затем уйдет в отставку и позволит Бенни Ганцу занять этот пост.
В "Кахоль Лаван" с таким предложением не согласились. В частности, по словам Моше Яалона, партия дала понять Эдельштейну, что не будет заседать в правительстве, возглавляемом Нетаниягу, пока его не оправдают по обвинениям.
"Мы с уважением относимся к Юли Эдельштейну и его инициативе реанимировать переговоры. Однако на данный момент не видно никакого прогресса", – было сказано в официальном заявлении "Кахоль Лаван".
До переговоров с двумя сторонами Эдельштейн говорил, что Израиль находится в разгаре чрезвычайной ситуации в правительстве, что может привести к экономическому и социальному коллапсу. "Это момент истины в израильской политике. Пришло время выбирать между лидерством и трусостью. Пришло время сказать, хватит!" – говорил он.
В "Кахоль Лаван" приветствовали инициативу спикера Кнессета, добавив, что переговорная команда партии "приложит все усилия, чтобы предотвратить третьи выборы". В свою очередь, в "Ликуд" дали аналогичный ответ, отметив, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил переговорной команде партии "присоединиться к инициативе Эдельштейна немедленно".