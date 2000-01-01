28.11 11:18 MIGnews.com

Британка созналась, что лгала и ее не насиловали израильтяне

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Суд на Кипре 28 ноября принял новые показания 19-летней британской туристки, летом обвинившей нескольких израильтян в групповом изнасиловании в отеле в Айя Напа.Суд постановил, что признание британки в том, что она сделала фальшивое заявление о групповом изнасиловании и признала себя виновной в даче ложных показаний принимается судом.Судья заявил, что полиция “вела себя как положено” и что расследование проводилось “честно”.Суд над британкой начался две недели назад. Кипрские власти обвинили ее в том, что она подала ложное заявление на группу молодых израильтян.Британка заявила, что дала первоначальные ложные показания из-за “невыносимого давления” и “агрессии” со стороны полицейских следователей.Судья, Михаэлис Папатанасио постановила, что обвиняемая дала “фальшивые признания, не поддерживаемые вещественными доказательствами”. Судья указала на то, что обвиняемая дала “противоречивые, непоследовательные, раздутые , нелогичные и неустойчивые версии” инцидента.Британский психолог, обследовавший женщину, дал показания в суде и заявил, что речь идет о неустойчивом типе, показаниям которого нельзя доверять. психолог также указал на то, что она дала первые, ложные показания “самостоятельно, добровольно и без всякого давления”.Ранее британский адвокат подсудимой жаловался на то, что она стала жертвой полицейского давления и “невыносимых условий содержания”. Адвокат заявил: “Она находится в заключении в женском крыле тюрьмы Никосии, там сидят по девять женщин в камере. Ее посадили. в то время как она является жертвой серьезного преступления, и ее вынудили остаться на острове, вдалеке от поддержки ее семьи”.