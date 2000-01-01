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Бывший судья БАГАЦа: никто не шьет дела в прокуратуре 28.11 11:01   MIGnews.com

Бывший судья БАГАЦа: никто не шьет дела в прокуратуре

Бывший заместитель главы верховного суда Израиля Эльяким Рубинштейн дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Судья Рубинштейн заявил, что в прокуратуре “никто не шьет дела”. Аргументация судьи была такова: “Как такое множество людей может координировать версию и координировать свои действия для одновременного расследования нескольких дел? Неужели кто то действительно думает, что что некто сидит в темной комнате , шьет дело и решает, как свергнуть правительство?”


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