28.11 11:01 MIGnews.com

Бывший судья БАГАЦа: никто не шьет дела в прокуратуре

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Бывший заместитель главы верховного суда Израиля Эльяким Рубинштейн дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.Судья Рубинштейн заявил, что в прокуратуре “никто не шьет дела”. Аргументация судьи была такова: “Как такое множество людей может координировать версию и координировать свои действия для одновременного расследования нескольких дел? Неужели кто то действительно думает, что что некто сидит в темной комнате , шьет дело и решает, как свергнуть правительство?”