28.11 10:24 MIGnews.com

Маневры иорданской армии: отработка войны с Израилем

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Иорданская армия провела учения “Мечи Рамы” ( так называлась операция в районе деревни Рама в 1968 году, проведенная Израилем против иорданской армии и ФАТХа).В маневрах принял участие король Абдалла II.На маневрах отрабатывалась оборонительная кампания в случае вторжения ЦАХАЛа в Иорданию.В учениях участвовали танки, самолеты и вертолеты, применялся широкий спектр вооружений , с “целью уничтожить вражеские авангардов и мостов, которые могут использоваться при вторжении на на иорданскую территорию”.Официальные иорданские сообщения не говорят о том, что отрабатывалась операция против Израиля. Тем не менее, само название маневров и цель - уничтожение мостов, подразумевают столкновение с Израилем.В ходе учений король Абдалла и высший командный состав иорданской армии был сфотографирован у модели иордано-израильской границы в районе Мертвого моря. В местной прессе также появилась статья, в которой сообщается. что целью учений была отработка маневра по ”оккупации всего региона к западу от реки” - то есть, Израиля.По сообщению официального иорданского сайта Petra, король Абдалла наблюдал за маневрами первой механизированной бригады королевской гвардии, подчиняющейся командованию центрального региона. В ходе учений “применялись все виды легких вооружений, средних вооружений, противотанковые комплексы, взрывчатка, отрабатывалась стрельба из танков в стационарной позиции и на ходу”.Объединенный комитет начальников штабов иорданской армии заявил, что готов “отрубить руку, которая осмелится угрожать нашей безопасности” Глава комитета, генерал Юсуф аль-Ханити заявил: “В ближайшем будущем разовьется новый импульс в подготовке, совместных учениях и усилении компонентов армии, армия будет оснащена новейшими вооружениями и оборудованием. Мы будем готовы встретить трансформации и новые вызовы нашей эпохи и защитить хашимитскую арабскую территорию , нанести удар железной рукой по любому, кто осмелится угрожать нашей безопасности, будь то экстремисты или террористические группы”.Местные СМИ, однако опубликовали статью под названием “Маневры “Мечи рамы - намек кому и когда?”. В статье сообщается: “Его величество король - в центре фото, как всегда, но за ним - карта западный границы королевства с Палестиной… Карта показывает район моста Короля Абдаллы, деревню аль-Куфрин и территории близ Мертвого моря на другой стороне границы. На карте - два флага. Один символизирует Иорданское королевство, а второй - вражеские силы в транзитной зоне. Иорданская артиллерия наносит удары по по району, находящемуся между двумя флагами, символизирующем оккупирующее образование по ту сторону реки”.