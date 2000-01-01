28.11 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
В ответ на обстрелы: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по Газе
27 ноября самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам ХАМАСа в Газе в ответ на вечерний ракетный обстрел израильских приграничных поселений.
Беннет: больше никакой выдачи тел террористов
Министр обороны Нафтали Беннетт поручил полностью прекратить выдачу тел погибших террористов их родным.
ХАМАС обещает ЦАХАЛу "новые провалы"
ХАМАС счел необходимым выступить с заявлением после ответного удара ЦАХАЛ, похваставшись "такими возможностями, которые приведут к новым провалам оккупации".
Судья Рубинштейн: мы живем в период буйного помешательства
Бывший заместитель главы Верховного Суда Израиля Эльяким Рубинштейн заявил по поводу нападок на правоохранительную систему и ралли "против госпереворота" в Тель-Авиве, что израильтяне живут в период буйного помешательства.
Ганц: Израилю нужно решить внутренние проблемы
Лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что израильским властям необходимо сосредоточится на решении внутриполитического кризиса, однако это не означает, что его врагам можно надеяться на безнаказанность.
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