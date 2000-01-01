28.10 10:06 MIGnews.com

Полиция не проверяла телефоны советников Нетаниягу

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Израильская полиция сообщает о том, что смартфон советника семьи Нетаниягу Офера Голана не был проверен.Голан был вызван на допрос в подразделение Лахав 433 по делу о “нападках” в отношении государственного свидетеля по “делу 4000” Шломо Фильбера. У Голана был конфискован смартфон.Также на допрос был вызван другой советник Нетаниягу - Йонатан Урих. Его смартфон также конфискован.Представители прокуратуры заявили в интервью радио 103FM что для того, чтобы изучить содержимое конфискованных телефонов полиции необходима санкция суда - или согласие владельцев телефонов.В настоящий момент телефоны “содержатся в закрытых конвертах в ожидании решения суда”.