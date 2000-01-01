28.10 10:06 MIGnews.com
Полиция не проверяла телефоны советников Нетаниягу
Израильская полиция сообщает о том, что смартфон советника семьи Нетаниягу Офера Голана не был проверен.
Голан был вызван на допрос в подразделение Лахав 433 по делу о “нападках” в отношении государственного свидетеля по “делу 4000” Шломо Фильбера. У Голана был конфискован смартфон.
Также на допрос был вызван другой советник Нетаниягу - Йонатан Урих. Его смартфон также конфискован.
Представители прокуратуры заявили в интервью радио 103FM что для того, чтобы изучить содержимое конфискованных телефонов полиции необходима санкция суда - или согласие владельцев телефонов.
В настоящий момент телефоны “содержатся в закрытых конвертах в ожидании решения суда”.
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