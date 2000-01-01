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Шломо Фильбер не подавал жалобы на `домогательства` 28.10 09:37   MIGnews.com

Шломо Фильбер не подавал жалобы на "домогательства"

Люди из окружения бывшего генерального директора министерства связи Шломо Фильбера, ставшего государственным свидетелем по делу 4000, заявили, что он не жаловался в полицию на “нападки” со стороны людей премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Друзья Фильбера сообщили, что им ничего неизвестно о полицейском расследовании этого дела. Источник портала walla  заявил: “Основываясь на опыте моего личного знакомства с Фильбером я могу сказать, что он такой жалобы подавать бы не стал”.

Подразделение полиции по борьбе с коррупцией Лахав 433 возбудило дело о нападках против Фильбера после того, как в августе несколько человек прибыли к его дому и начали кричать “Момо Фильбер, что они с тобой сделали чтобы ты начал лгать?”

Полиция отказалась отвечать на вопросы walla  о том, кто подал жалобу и был ли этим человеком Фильбер.


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