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СМИ: Аль-Багдади перед смертью назначил преемника 28.10 07:24   MIGnews.com

СМИ: Аль-Багдади перед смертью назначил преемника

В августе прошлого года СМИ, связанные с ИГИЛ, сообщили, что Багдади назначил своим "преемником" иракского туркмена Абдуллу Кардаша. По данным источников, что Абу Омар Кардаш при режиме Саддама Хусейна был офицером иракской армии и имел опыт руководства экстремистскими организациями в Ираке, Сирии и Ливане.

Абу Омар Кардаш стал эмиром Генерального бюро безопасности в Сирии и Ираке, одного из самых влиятельных ведомств в ИГИЛ, ответственного за защиту руководства и избавление от врагов организации. Ранее он также руководил Советом по рассмотрению жалоб, одним из департаментов, созданных ИГИЛ во время его контроля над городами. Он также занимал пост министра обороны в организации и лично руководил минированием территорий в Сирии.

Также, согласно более раннему документу, опубликованному руководителем исследовательского и консультативного отделов ИГИЛ Абу Мухаммедом аль Хуссейни аль-Хашими, он возглавлял боевое крыло организации ранее известной как "Государство аль-Шам" и лично руководил боевой операцией в Ракке.


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