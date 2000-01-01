28.10 07:16 MIGnews.com

Яир Нетаниягу: выходите на улицы, вы - на очереди

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Сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яир, опубликовал реакцию на конфискацию полицией сотовых телефонов советников родителя.Яир пишет: “Подумайте обо всем, что есть в вашем смартфоне. Все что в нем есть - whatsapp, фотографии, Instagram, может быть, какие-то интимные видео, просто треп, может какие-то секреты. И чужие люди все это свободно просматривают”.По мнению Яира, “подобное посягательство на достоинство и свободу человека может быть оправдано только при расследовании убийства или изнасилования”. На деле же “Израильская полиция, выполняя инструкции прокуратуры, конфискует сотовые телефоны советников премьер-министра, потому что их обвиняют в том, что они подослали поющих и танцующих бреславских хасидов под дом Шломо Фильбера, и хунта теперь говорит о “запугивании свидетеля”.Яир Нетаниягу пишет: “Это вам не стэндап. Мы - окончательно в государстве диктатуры. Выходите на улицы потому что вы - на очереди”.