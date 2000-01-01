28.10 06:31 MIGnews.com

Полиция конфисковала телефоны советников Нетаниягу

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Полиция конфисковала телефоны советников премьер-министра Биньямина Нетаниягу - в рамках расследования “кампании запугивания государственного свидетеля Шломо Фильбера”.Фильбера якобы пугали во время предвыборной кампании в Кнессет.В период выборов в социальных сетях циркулировало с украшенным гирляндами автомобиле у дома Фильбера. Из автомобиля раздавались угрозы в адрес Фильбера, который согласился стать государственным свидетелем по “делу 4000”.В рамках расследования допрошены “два самых близких к премьер-министру человека”, один из них пресс-представитель семьи Нетаниягу Офер Голан, возглавлявший кампанию Ликуда. Адвокат Голана Амит Хадад заявил: “Это - безосновательные обвинения которые вообще не заслуживают того, чтобы из расследовали. Мы совершенно уверены в том, что в конечном итоге дело против господина Голана будет закрыто - по той простой причине, что он не докучал государственному свидетелю Фильберу или любым другим свидетелям”.