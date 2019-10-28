29.10 09:07 MIGnews.com

Кац: давление на Иран предотвратит военное вмешательство

Met today with @stevenmnuchin1 I asked him to help Israel promote economic relations with the Arab Gulf states. The combination of threats from Iran and the alliance between America and the Sunni Gulf states, a historic opportunity has been created that must not be missed. pic.twitter.com/aRd8FGmhV1 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 28, 2019

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В понедельник, 28 октября, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац провел переговоры в Иерусалиме с министром финансов США Стивеном Мнучиным.По данным пресс-службы МИД, глава израильского внешнеполитического ведомства поздравил министра с успешной операцией по ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади."Это значимое достижение в борьбе с одной из самых смертоносных организаций нашего времени и важный посыл для свободного мира: террор можно победить в решительной борьбе", – сказал Кац.МИД Израиля в ходе переговоров поблагодарил Мнучина и президента США Дональда Трампа за эффективные санкции против Ирана."Сейчас самое время продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран. Данная мера – единственная возможность предотвратить военное вмешательство. Учитывая угрозы Ирана и взаимодействие между США, Израилем и суннитскими странами Залива, у нас появилась историческая возможность, которую нельзя упускать", – подчеркнул министр, попросив американского коллегу оказать давление и на другие страны, чтобы "Хизбаллу" внесли в список террористических организаций еще больше государств.Кац пояснил, что основной задачей является подписание соглашений о ненападении. И сделать это нужно во время нынешней каденции Трампа.