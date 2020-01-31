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В ЕС дали ответ британцам по Brexit | Фото:29.10 00:47   MIGnews.com

В ЕС дали ответ британцам по Brexit

Европейский Союз согласился отложить выход Великобритании из своего состава до 31 января 2020 года.

Об этом в понедельник, 28 октября, написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

По его словам, в ЕС согласились на трехмесячный "flextention". Таким образом, Британия сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соответствующее соглашение.

"27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре", – написал Туск.




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