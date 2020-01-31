29.10 00:47 MIGnews.com

В ЕС дали ответ британцам по Brexit

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

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Европейский Союз согласился отложить выход Великобритании из своего состава до 31 января 2020 года.Об этом в понедельник, 28 октября, написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.По его словам, в ЕС согласились на трехмесячный "flextention". Таким образом, Британия сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соответствующее соглашение."27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре", – написал Туск.