28.10 14:35 MIGnews.com

Нетаниягу предупредил Израиль об опасности иранских ракет

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Иран работает над производством крылатых ракет, которые смогут поразить любую цель на Ближнем Востоке.Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, передает "Аруц Шева" со ссылкой на Kan News.По его словам, Исламская Республика хочет разместить высокоточные ракеты таким образом, чтобы в том числе ударить по Израилю."Иран работает над производством крылатых ракет, которые могут достичь любого пункта назначения на Ближнем Востоке. Они размещают высокоточные ракеты в различных местах, включая Йемен, чтобы также достичь Израиля", – уточнил премьер-министр.