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Нетаниягу предупредил Израиль об опасности из-за ракет Ирана | Фото:28.10 14:35   MIGnews.com

Нетаниягу предупредил Израиль об опасности иранских ракет

Иран работает над производством крылатых ракет, которые смогут поразить любую цель на Ближнем Востоке.

Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, передает "Аруц Шева" со ссылкой на Kan News.

По его словам, Исламская Республика хочет разместить высокоточные ракеты таким образом, чтобы в том числе ударить по Израилю.

"Иран работает над производством крылатых ракет, которые могут достичь любого пункта назначения на Ближнем Востоке. Они размещают высокоточные ракеты в различных местах, включая Йемен, чтобы также достичь Израиля", – уточнил премьер-министр.


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