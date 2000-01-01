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Ликуд и Кахоль Лаван снова не договорились | Фото:28.09 11:18   MIGnews.com

Ликуд и Кахоль Лаван снова не договорились

В пятницу, 27 сентября, переговорщики от "Ликуда" и "Кахоль Лаван" вновь не смогли договориться о создании правительства национального единства.

Представители партии Биньямину Нетаниягу подтвердили согласие премьер-министра на компромиссное предложение президента Реувена Ривлина о введении должности исполняющего обязанности главы правительства со всеми положенными ему полномочия.

В "Кахоль Лаван" отвергли это предложение, не согласившись, чтобы Нетаниягу стал первым в ротации главы правительства, а партия "Ликуд" вела переговоры от имени всего правого блока. В итоге, четырехчасовая встреча в очередной раз завершилась ничем.

Отметим, что перед переговорами министр туризма Ярив Левин выразил надежду, что партия Ганца будет заинтересована в быстром создании правительства национального единства.


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