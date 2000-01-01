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Алжир озабочен проблемой палестинцев | Фото:28.09 08:32   MIGnews.com

Алжир озабочен проблемой палестинцев

Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум заявил, что проблема палестинцев является "центральным и важнейшим вопросом".

С такими словами он выступил в пятницу, 27 сентября, в рамках Генеральном Ассамблеи ООН, передает Jerusalem Post.

В частности, связывая палестинский вопрос с "другими кризисами и проблемами безопасности на Ближнем Востоке", Букадум объявил, что резолюции ООН по этой теме "не выполнялись".

Как известно, Алжир не имеет дипломатических связей с Израилем, так как не признает страну. Государство отказывает во въезде на свою территорию любому гражданину с израильским паспортом или если в паспорте третьей страны стоит израильская виза или штамп.


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