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США дали Зарифу `от ворот поворот` | Фото:28.09 07:50   MIGnews.com

США дали Зарифу "от ворот поворот"

США разрешили министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джавад Зарифу посетить больного посла ООН в нью-йоркской больнице только в том случае, если Тегеран освободит американского гражданина.

Такое заявление обнародовали в пятницу, 27 сентября, дипломаты и Госдепартамент США, передает The Times of Israel.

Уточняется, что Зариф в рамках встречи мировых лидеров ООН надеялся посетить посла Ирана Маджида Тахта Раванчи, поскольку тот лечится от рака, и запросил разрешение у Государственного департамента. Дипломаты говорили при условии анонимности, потому что данный вопрос не был обнародован.

Администрация Трампа ввела санкции против Зарифа, которые строго ограничивают его возможности в Нью-Йорке. Госдепартамент подтвердил, что министр иностранных дел Ирана хочет посетить "коллегу, который находится в больнице, получающего помощь мирового уровня".

"Иран годами незаконно удерживал нескольких граждан США. Их семьи и друзья испытывают муки, из-за того, что не могут свободно посещать задержанных. Мы сообщили иранской миссии, что запрос на поездку будет удовлетворен, если Иран освободит гражданина США", – подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани объявил, что настала очередь Америки освободить иранского гражданина. Отвечая в четверг на вопрос об американцах, заключенных в тюрьму в Иране, и о иранцах, заключенных в тюрьму в Соединенных Штатах, он отметил, что администрация Трампа пообещала ответить взаимностью, если Тегеран освободит одного американца.


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