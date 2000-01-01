Высокопоставленный иранский чиновник, консультант лидера верховного лидера Ирана аятола Али Хаменеи Мохсен Резаи заявил, что Тегеран "поймает" президента США Дональда Трампа и "предаст его суду" за действия против Тегерана.
"В конечном итоге мы поймаем Трампа и предадим его под суд. Трампу придется предстать перед Международным судом не только за то, что он сделал с нашим народом, но и за его преступления против других народов", – сказал он.
Уточняется, что Резаи издевался над Вашингтоном за неспособность отреагировать на то, что Тегеран сбил американский беспилотник.
"Когда американцы не смогут нанести ответный удар по Ирану за падение своего сверхсекретного самолета, смогут ли они помочь Саудовской Аравии? Если они не могут защитить себя, тогда как они собираются защищать Саудовскую Аравию? Трамп уже разыграл все свои карты и выпустил все свои пули. Теперь над ним смеется весь мир. В будущем будет только хуже", – добавил он.
По словам Резаи, пока миссия по безопасности в Ормузском проливе во главе США находится в регионе, будет небезопасно. "В тот день, когда американцы покинут пролив, все страны подружатся друг с другом".