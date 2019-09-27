Постпред РФ: с Израилем не хотят садиться за один стол
Россия предлагает США и Израилю с 18 по 22 ноября принять участие в конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ).
С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА "Новости".
"Проблема в том, что американцы уже заявили, что их ноги на этой конференции не будет. Ну а израильтяне тоже категорически отказываются. Это грустно, потому что делать что-то надо для тех же израильтян. Под флагом ООН арабы готовы разговаривать с Израилем, ведь дипломатические отношения с Израилем только у Иордании и Египта, остальные отказываются садиться за один стол без флага ООН", – сказал он в ходе видеомоста Москва-Вена.
По словам Ульянова, важно вступить в диалог и пытаться искать решения. Россия будет участвовать в конференции, которая "положит начало последовательной работы в нужном направлении".
"Ну а что касается американцев и израильтян, то дверь для них всегда будет открыта, они могут присоединиться на более позднем этапе", – резюмировал он.