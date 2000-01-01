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Трамп-Израилю: не готов к войне с Ираном | Фото:28.09 11:39   MIGnews.com

Трамп-Израилю: не готов к войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил, что не заинтересован в конфликте с Ираном и надеется на взаимную сдержанность со стороны Тегерана.

Такое заявление он сделал на ежегодной конференции по случаю праздников, поздравив евреев с Рош ха-Шана.

"Я не хочу военного конфликта, но мы продолжаем кое-что обсуждать. Я проявил большую сдержанность и надеюсь, что Иран также выберет мир", – отметил он.

Трамп отметил, что его администрация привержена борьбе с антисемитизмом, а также напомнил, что за последние два года между Израилем и США укрепилась дружба.

"Я переместил посольство в Иерусалим, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что они пытались сделать в течение 52 лет. Мы противостоим иранскому режиму, который желает смерти Израилю. Как я сказал в недавнем обращении к ООН, Америка никогда не потерпит антисемитской ненависти. Сейчас у Ирана все очень плохо. Эта страна сильно отличается от той, которая была, когда я стал президентом", – добавил американский лидер.

Он также добавил, что пока не может точно сказать, как будут в дальнейшем развиваться события, однако "США готовы положить конец" иранской агрессии.


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