28.07 09:55 MIGnews.com

Эрдоган может посетить Германию в сентябре

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отправиться в Германию с официальным визитом в сентябре. Об этом утверждает издание Bild со ссылкой на источники в правительствах двух стран.При этом отмечается, что стороны все еще ведут переговоры по поводу конкретной даты визита. Это будет первый визит Эрдогана в Германию с 2014 года и его первый визит в качестве главы государства.Программа визита может включать в себя встречу с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером и официальный банкет.