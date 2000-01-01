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СМИ: Эрдоган может посетить Германию в сентябре28.07 09:55   MIGnews.com

Эрдоган может посетить Германию в сентябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отправиться в Германию с официальным визитом в сентябре. Об этом утверждает издание Bild со ссылкой на источники в правительствах двух стран.

При этом отмечается, что стороны все еще ведут переговоры по поводу конкретной даты визита. Это будет первый визит Эрдогана в Германию с 2014 года и его первый визит в качестве главы государства.

Программа визита может включать в себя встречу с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером и официальный банкет.


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