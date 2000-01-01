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Либерман: ХАМАСу следует вести себя тихо и умно28.07 09:15   MIGnews.com

Либерман: ХАМАСу следует вести себя тихо и умно

Министр обороны Авигдор Либерман предупредил Газу о том, что если в Израиле будет "Красный цвет", то в Газе будет еще больше красного цвета". Об этом он заявил в ходе своего визита в поселок Ор ха-Нер. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ЦАХАЛ будет делать все, чтобы обеспечить защиту своих граждан.

Также он высокого оценил действия армии у границы между Израилем и Газой. При этом он отметил, что Израиль не хочет, чтобы его втягивали в военный конфликт. Он призвал ХАМАС вести себя тихо и разумно.

"Мы совсем не хотим ввязываться в масштабную войну и делаем все, чтобы ее предотвратить, но мяч находится на другой стороне. Им не следует заставлять нас делать то, что мы хорошо умеем, но не хотим", - цитирует Ynet слова Либермана.

Он также выразил надежду на то, жители приграничных районов проведут спокойный уикенд.


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