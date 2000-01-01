Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот посетил деревню Адам, где террорист с ножом совершил нападение на местных жителей. Начальник генштаба прибыл в поселение в сопровождении Командующего Центральным военным округом генерал-майора Надава Падана.
Также Адам посетили командующий территориальной дивизией Иудеи и Самарии бригадный генерал Эран Нив и командир бригады "Эцион" полковник Шарон Асман.
Айзенкот посетил деревню Адам
В четверг, 26 июля, 17-летний террорист с ножом напал с ножом на местных жителей деревни. Жертвой теракта стал один израильтянин. Еще два человека получили ранения.