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Айзенкот посетил деревню Адам28.07 08:29   MIGnews.com

Айзенкот посетил деревню Адам

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот посетил деревню Адам, где террорист с ножом совершил нападение на местных жителей. Начальник генштаба прибыл в поселение в сопровождении Командующего Центральным военным округом генерал-майора Надава Падана.

Айзенкот посетил деревню Адам

Также Адам посетили командующий территориальной дивизией Иудеи и Самарии бригадный генерал Эран Нив и командир бригады "Эцион" полковник Шарон Асман.

Айзенкот посетил деревню Адам
Айзенкот посетил деревню Адам

В четверг, 26 июля, 17-летний террорист с ножом напал с ножом на местных жителей деревни. Жертвой теракта стал один израильтянин. Еще два человека получили ранения.


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