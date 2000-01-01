28.07 08:29 MIGnews.com

Айзенкот посетил деревню Адам

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Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот посетил деревню Адам, где террорист с ножом совершил нападение на местных жителей. Начальник генштаба прибыл в поселение в сопровождении Командующего Центральным военным округом генерал-майора Надава Падана.Также Адам посетили командующий территориальной дивизией Иудеи и Самарии бригадный генерал Эран Нив и командир бригады "Эцион" полковник Шарон Асман.Айзенкот посетил деревню АдамВ четверг, 26 июля, 17-летний террорист с ножом напал с ножом на местных жителей деревни. Жертвой теракта стал один израильтянин. Еще два человека получили ранения.