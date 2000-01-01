28.07 21:49 MIGnews.com

Израильская интеллигенция просит отменить Национальный закон

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Около 180 израильских писателей, поэтов, драматургов, сценаристов и других литературных деятелей призывают отменить закон о национальном характере государства Израиль и внести поправки в закон о суррогатном материнстве, включив в него геев."Мы, писатели, сценаристы, драматурги, ученые-академики и члены израильского культурного сообщества, хотели бы выразить вам наш самый полнейший шок и ужас в свете недавних законов, принятых Кнессетом под вашим руководством", - гласит их письмо к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и депутатам.Среди подписантов обращения писатели Амос Оз, Дэвид Гроссман, Авраам Йегошуа, Савьон Либрехт, Эшколь Нево, Орли Кастель-Блум, Джудит Кацир, Этгар Керет, Алон Хилу, Смадар Шир, Цруя Шалев, Ноа Едлин, Яэль Даян, литературовед Ариэль Хиршфельд, поэты Аги Мишоль, Ронни Сомек, Эльяс Коэн, Шимон Бузагло, Навит Барель, сценаристы Эдна Мазия, Гилель Миттельпункт, Шеми Зархин, актриса Хана Азулай-Хасфари, переводчик Халит Йешурун, среди прочих.Инициатором письма стал писатель и открытый гей Илан Шайнфельдом. Вместе со своим партнером он воспитывает двух детей – суррогатной матерью выступила жительница Индии.В интервью порталу Ynet он заявил, что, определяя Израиль национальным государством только для евреев, Национальный закон противоречит определению демократического государства и самой Декларации независимости."Это две вещи, совершать которые у Кнессета нет права", - сказал Шайнфельд.В своем письме он обвинил правительство Нетаниягу в "настойчивом разрушении основ нашей еврейско-демократической страны"."Вы навредили отношениям Израиля с евреями Соединенных Штатов, вы обрекли огромную часть население на дальнейшую нищету и лишения и сознательно и умышленно навредили системе образования, дипломатии, культуры и экономики Израиля, обороне и благосостоянию", - утверждают писатели."Мы требуем немедленно отменить Национальный закон, создавший пропасть между израильским обществом и еврейством в Соединенных Штатах, дискриминирующим арабов (включая бедуинов), друзов и черкесов и наносящим ущерб сосуществованию еврейского большинства Израиля с меньшинствами.Более того, мы требуем вашего немедленного ответа на призыв к равенству в отношении членов ЛГБТ-общины. Невообразимо, чтобы государство Израиль стояло между человеком и его естественным желанием быть родителем и создать семью", - резюмировали обратившиеся.