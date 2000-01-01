Израильская интеллигенция просит отменить Национальный закон
Около 180 израильских писателей, поэтов, драматургов, сценаристов и других литературных деятелей призывают отменить закон о национальном характере государства Израиль и внести поправки в закон о суррогатном материнстве, включив в него геев.
"Мы, писатели, сценаристы, драматурги, ученые-академики и члены израильского культурного сообщества, хотели бы выразить вам наш самый полнейший шок и ужас в свете недавних законов, принятых Кнессетом под вашим руководством", - гласит их письмо к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и депутатам.
Инициатором письма стал писатель и открытый гей Илан Шайнфельдом. Вместе со своим партнером он воспитывает двух детей – суррогатной матерью выступила жительница Индии.
В интервью порталу Ynet он заявил, что, определяя Израиль национальным государством только для евреев, Национальный закон противоречит определению демократического государства и самой Декларации независимости.
"Это две вещи, совершать которые у Кнессета нет права", - сказал Шайнфельд.
В своем письме он обвинил правительство Нетаниягу в "настойчивом разрушении основ нашей еврейско-демократической страны".
"Вы навредили отношениям Израиля с евреями Соединенных Штатов, вы обрекли огромную часть население на дальнейшую нищету и лишения и сознательно и умышленно навредили системе образования, дипломатии, культуры и экономики Израиля, обороне и благосостоянию", - утверждают писатели.
"Мы требуем немедленно отменить Национальный закон, создавший пропасть между израильским обществом и еврейством в Соединенных Штатах, дискриминирующим арабов (включая бедуинов), друзов и черкесов и наносящим ущерб сосуществованию еврейского большинства Израиля с меньшинствами.
Более того, мы требуем вашего немедленного ответа на призыв к равенству в отношении членов ЛГБТ-общины. Невообразимо, чтобы государство Израиль стояло между человеком и его естественным желанием быть родителем и создать семью", - резюмировали обратившиеся.