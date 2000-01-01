28.07 20:19 MIGnews.com

Депутат-араб покидает Кнессет из-за "расизма"

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Член Кнессета от "Сионистского лагеря", в прошлом популярный спортивный комментатор Зухейр Баалюль заявил в субботу, что собирается подать в отставку из Кнессета из-за принятия Основного закона о национальном характере государства Израиль ("Хок ха-Леом").О своем решении депутат-араб объявил в эфире телепрограммы "Встреча с прессой"."Этот закон угнетает меня и людей, которые избрали меня своим представителем в Кнессете. Правительство подчиняет Кнессет своим прихотям, и Кнессет стал образцом исключительного и расистского законодательного органа. Я бегу из него, как человек бежит от бушующего огня", - сказал депутат.По его словам, Национальный закон "официально, на конституциональном уровне поместил арабов вне рамок равенства в Израиле"Будущий лидер оппозиции Ципи Ливни выразила сожаление в связи с решением своего соратника по партии "особенно в то время, когда тирания большинства и крайнего национализма вредит меньшинствам нашего общества. Пора объединить силы всем, кто верит в Государство Израиль –еврейское, демократическое, с равенством для всех".В своем официальном заявлении партия "Авода" также выразила сожаление по поводу внезапной отставки депутата."Членам партии жаль слышать о решении Зухейра Баалюля. Закон о национальном государстве бьет более чем по пятой части населения Израиля, который был бы еврейским государством с или без него (закона – ред.). Когда мы вернемся к власти, мы внесем поправки к этому закону и добавим к нему нечто очевидно – равенство", - говорится в заявлении.Любопытно, что скоро Кнессет покинет и другой член партии - ее бывший председатель Ицхак Герцог, который в среду начнет работу на должности директора Сохнута.