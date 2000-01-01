28.07 19:52 MIGnews.com

Еще 10 лет: министр обещает бессменность Биби до 2029 года

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Один из самых верных и приближенных к премьер-министру соратников, министр регионального развития Цахи Анегби, утверждает, что Биньямин Нетаниягу будет возглавлять правительство еще не меньше десятилетия."Эпоха Нетаниягу закончится через 10 или 11 лет", - сказал он на субботнем культурном мероприятии на фоне многочисленных спекуляций, будто уже ближайшей осенью Израиль ждут очередные досрочные парламентские выборы.В то же время именно себя Анегби считает самым подходящим преемником действующего премьера."Среди всех своих коллег я считаю себя наиболее подходящим, чтобы баллотироваться на пост премьер-министра, когда наступит такая пора", - добавил министр.Стоит отметить, что правительство уже находится в предчувствии перевыборов - между министрами все чаще происходят стычки и ссоры.Так, портал Times of Israel сообщает о конфликте, который произошел на правительственном собрании между Нетаниягу и министром финансов Моше Кахлоном. Якобы последний назвал премьера "теоретиком и философом", который лишь говорит другим, что делать."Даже вы будете премьер-министром еще 20 лет, то не осуществите никаких серьезных реформ", - упрекнул главу "Ликуда" Кахлон.По сведениям инсайдеров, преобладающей темой встречи были надвигающиеся выборы. Впрочем, премьер выразил надежду, что хотя бы это правительство сможет дотянуть до конца своей каденции.Однако, по словам Цахи Анегби, "Нетаниягу готов к новым выборам, он хочет новых выборов, но на данный момент коалиция ему не позволяет их провести".