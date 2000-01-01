28.07 17:40 MIGnews.com

Министр уверяет, что Израиль не хочет войны с Газой

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Хоть Израиль и готов к жестким мерам по пресечению исходящего из Газы насилия, руководство страны не желает начинать новую войну в анклаве, заявил в субботнем интервью 10-му каналу ИТВ министр регионального сотрудничества Цахи Анегби."В последние недели мы пытались дать понять, что активизируем наступление на сектор Газа. В кабинете министров нет никаких разговоров относительно новой операции. Даже министр обороны не хочет начала операции в Газе", - сказал он, отметив, что за прошедшую неделю ХАМАС уже действовал с осторожностью.Стоит отметить, что это несколько расходится с его же собственными словами, сказанными на прошлой неделе."На прошлой неделе ВВС совершили серию самых массированных после операции "Нерушимая скала" авиаударов. Мы готовы повторить их, после чего они покажутся лишь ягодками. Перчатки сброшены", - говорил Анегби после убийства палестинским снайпером израильского сержанта Авива Леви 20 июля.На вопрос о том, стремится ли глава Минобороны Авигдор Либерман к более жестким ответам на обстрелы ХАМАСа, министр уверяет, что между ним и премьер-министром Нетаниягу "нет никаких разногласий".