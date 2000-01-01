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twitter.com/@realDonaldTrump28.07 13:53   MIGnews.com

Юнкер прокомментировал поцелуй с Трампом

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал поцелуй с американским лидером Дональдом Трампом во время встречи в Вашингтоне.

Об этом он рассказал Tagesshau. По его словам, инициатива исходила от президента США.

"Инициатива не исходила от меня. Я также не знал, что фотограф был в Овальном кабинете. Но это на самом деле соответствовало атмосфере момента", — цитирует RT слова.

Юнкера добавил, что произошедшее противоречит его обычному поведению.

Отметим, переговоры Трампа и Юнкера прошли в Вашингтоне в среду, 25 июля. По их итогам американский лидер заявил, что США и ЕС вступают в новую фазу отношений.


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