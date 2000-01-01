28.07 13:53 MIGnews.com
Юнкер прокомментировал поцелуй с Трампом
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал поцелуй с американским лидером Дональдом Трампом во время встречи в Вашингтоне.
Об этом он рассказал Tagesshau. По его словам, инициатива исходила от президента США.
"Инициатива не исходила от меня. Я также не знал, что фотограф был в Овальном кабинете. Но это на самом деле соответствовало атмосфере момента", — цитирует RT слова.
Юнкера добавил, что произошедшее противоречит его обычному поведению.
Отметим, переговоры Трампа и Юнкера прошли в Вашингтоне в среду, 25 июля. По их итогам американский лидер заявил, что США и ЕС вступают в новую фазу отношений.
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