28.07 13:53 MIGnews.com

Юнкер прокомментировал поцелуй с Трампом

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал поцелуй с американским лидером Дональдом Трампом во время встречи в Вашингтоне.Об этом он рассказал Tagesshau. По его словам, инициатива исходила от президента США."Инициатива не исходила от меня. Я также не знал, что фотограф был в Овальном кабинете. Но это на самом деле соответствовало атмосфере момента", — цитирует RT слова.Юнкера добавил, что произошедшее противоречит его обычному поведению.Отметим, переговоры Трампа и Юнкера прошли в Вашингтоне в среду, 25 июля. По их итогам американский лидер заявил, что США и ЕС вступают в новую фазу отношений.