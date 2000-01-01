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Москвичи смогут гулять по графику 28.05 18:26   MIGnews.com

В Москве усилен масочный режим

С 1 июня в столице будет усилен масочный режим.

Жители столицы должны будут носить маски не только в общественных местах, но и во время прогулок и занятий спортом.

С 1 июня в столице будут открыты городские парки и зеленые территории. Исключение будет сделано только для парка "Зарядье". При этом аттракционы в парках работать не будут.

Все жители столицы, включая пожилых граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, смогут выходить на прогулки и для занятий спортом. Заниматься спортом можно сколько угодно далеко от дома, но лишь до 9 часов утра и в маске.

Если в какой-либо парк придет много людей, то организация сможет ограничить доступ.

Прогулки без пропуска, но обязательно в маске и в радиусе 2 км от дома, 3 раза в неделю с 9 до 21 часов. Но гулять можно будет только согласно графику. Для жителей каждого дома он будет опубликован на MOS RU, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях. Гулять надо будет с паспортом.

Однако в случае, если для передвижения в парк или сквер используется транспортное средство, то цифровой пропуск необходимо заказывать в соответствии с указом мэра Москвы от 11 апреля.

В этом случае нужно выбирать цифровой пропуск "для передвижения по территории Москвы в иных целях".

Также должен заработать городской велопрокат. Но пользоваться велосипедами можно будет только в перчатках, либо использовать дезинфекцию руля.

Собянин предложил возобновить работу всей непродовольственной торговли в Москве с 1 июня 2020 года. Также мэр предложил открыть часть бытовых услуг, не требующих длительного контакта с человеком – по словам градоначальника речь идет, в том числе, о ремонтных мастерских и прачечных.

С 21 июня возобновляется первенство РПЛ, также о постепенном возобновлении национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

Для того, чтобы спортсмены могли начать подготовку к этим соревнованиям с 1 июня Москва открывает стадионы и другие спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Зрители и гости пока присутствовать на тренировках спортсменов не смогут. Допускается присутствие тренеров, врачей и иных необходимых сотрудников.

Московским аптекам выданы первые разрешения на организацию дистанционной торговли.

26 мая разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами были выданы трем крупным розничным аптечным сетям, работающим в Москве.

Каршеринги в Москве, не выполняющие новые условия работы, будут лишать льготных парковочных разрешений на месяц. Решения о приостановке льготной парковки автомобилей того или иного каршеринга будет принимать столичный Департамент транспорта, гласит указ мэра Москвы.

28 мая, в столице пройдет масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Как сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в ней будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч распылителей.


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