28.05 18:26 MIGnews.com

В Москве усилен масочный режим

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Жители столицы должны будутне только в общественных местах, но и во время прогулок и занятий спортом.С 1 июня в столице будут. Исключение будет сделано только для парка "Зарядье". При этом аттракционы в парках работать не будут.Все жители столицы, включая пожилых граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, смогут выходить на прогулки и для занятий спортом.можно сколько угодно далеко от дома, но лишь до 9 часов утра и в маске.Если в какой-либо парк придет много людей, то организация сможет ограничить доступ., но обязательно в маске и в радиусе 2 км от дома, 3 раза в неделю с 9 до 21 часов. Но гулять можно будет только согласно графику. Для жителей каждого дома он будет опубликован на MOS RU, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях. Гулять надо будет с паспортом.Однако в случае, если для передвижения в парк или сквер используется транспортное средство, тов соответствии с указом мэра Москвы от 11 апреля.В этом случае нужно выбирать цифровой пропуск "для передвижения по территории Москвы в иных целях".Также должен заработать. Но пользоваться велосипедами можно будет только в перчатках, либо использовать дезинфекцию руля.Собянин предложилв Москве с 1 июня 2020 года. Также мэр предложил открыть часть бытовых услуг, не требующих длительного контакта с человеком – по словам градоначальника речь идет, в том числе, о ремонтных мастерских и прачечных., также о постепенном возобновлении национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.Для того, чтобы спортсмены могли начать подготовку к этим соревнованиямдля тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.Зрители и гости пока присутствовать на тренировках спортсменов не смогут. Допускается присутствие тренеров, врачей и иных необходимых сотрудников.Московским аптекам выданы первые26 мая разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами были выданы трем крупным розничным аптечным сетям, работающим в Москве., не выполняющие новые условия работы, будут лишать льготных парковочных разрешений на месяц. Решения о приостановке льготной парковки автомобилей того или иного каршеринга будет принимать столичный Департамент транспорта, гласит указ мэра Москвы.28 мая, в столице пройдет масштабная. Как сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в ней будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч распылителей.