28.05 08:50 MIGnews.com

Мири Регев: Ривлин - мелочный, Ганц - недопеченный

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В Израильской прессе продолжают публиковать отрывки из скандального интервью министра транспорта Израиля Мири Регев изданию Шева Ямим - приложению к газете Едиот Ахронот.Регев сообщила об альтернативном премьер-министре Бени Ганце следующее: “Я думаю, что он не готов быть премьер-министром. Он не готов. Давайте посмотрим, что случится в следующие полтора года. Посмотрим, чему он может научиться у самых лучших, и будет ли готов к такой работе”. Регев назвала Ганца “недопеченным” и сказала, что “нужно еще посмотреть, не шантажируют ли его иранцы”.Регев повторила утверждения, прозвучавшие несколько месяцев назад, после того как выяснилось, что иранские хакеры взломали телефон Ганца. Она сказала: “Если реально есть какие-то записи - надо спросить министра обороны, Бени ганца, есть ли у нас основания для беспокойства”.Регев также не пожалела и президента Рувена Ривлина: “Я ожидала, что президент Израиля должен действовать в уважительной, государственнической манере. К сожалению, это не так. Он - мстительный человек. Все его поведение по отношению ко мне демонстрирует ноль качеств настоящего государственного деятеля. Он приказал мне, министру спорта не стоять рядом с ним на церемонии награждения призами челнов футбольной лиги, когда все пели государственный гимн. И почему? - Потому что когда выбирали президента я ему сказала, что поддержу Сильвана Шалома. И он мне этого не забыл. Он мелочен, все время пытается меня унизить и обидеть. Он не пожимает мне руку на торжественных церемониях. Мелкий и мелочный человек”.Представители "Ликуда" в ответ призвали Регев "прекратить личные нападки", напомнив, что предвыборная кампания в Израиле уже завершена."Выборы позади, а перед совместным правительством "Ликуда" и "Кахоль Лаван" стоят серьезные задачи. Мы должны объединить усилия во имя граждан Израиля", – сказано в заявлении.По данным 12 канала, Ганц из-за интервью Регев был в ярости и прервал встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и призвал всех членов фракции не давать комментарии по этому поводу.Глава минобороны настоятельно рекомендовал Нетаниягу "навести порядок" в собственном партийном доме, подчеркнув, что ждет официальных извинений от министра транспорта и "Ликуда". Также он потребовал заверений, что подобная ситуация больше не повторится.По информации 12 канала, позже глава правительства позвонил Регев, чтобы сделать выговор за интервью, вызвавшее такой скандал."Ваши комментарии наносят ущерб правительства единству", – сказал Нетаниягу.Вечером, 27 мая, после того, как конфликт был улажен, Нетаниягу и Ганц возобновили переговоры.