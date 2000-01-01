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Ганца утвердят в должности зама Нетаниягу | Фото:28.05 20:37   MIGnews.com

Ганца утвердят в должности зама Нетаниягу: названа дата

В воскресенье, 31 мая, правительство будет голосовать за утверждение действующего министра обороны Бенни Ганца на должности заместителя премьер-министра.

Об этом сообщает 12 канал.

Ганц будет замом Нетаниягу в течение 18 месяцев, после чего сменит его на должности главы правительства. Изначально его офис должен был быть утвержден еще в прошлое воскресенье, однако голосование перенесли без объяснения причины.

Уточняется, что 31 мая также будут утверждены дополнительные министерства, в числе которых: водных ресурсов, высшего образования, цифрового развития, а также укрепления и развития общин.

Дополнительные ведомства обойдутся государству в сотни миллионов шекелей, в то время, как экономика пребывает в кризисном состоянии. Стоимость расходов только на правительственные офисы, персонал и автомобили министров коалиции оценивается примерно в 700 миллионов шекелей.


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