28.05 20:37 MIGnews.com

Ганца утвердят в должности зама Нетаниягу: названа дата

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В воскресенье, 31 мая, правительство будет голосовать за утверждение действующего министра обороны Бенни Ганца на должности заместителя премьер-министра.Об этом сообщает 12 канал.Ганц будет замом Нетаниягу в течение 18 месяцев, после чего сменит его на должности главы правительства. Изначально его офис должен был быть утвержден еще в прошлое воскресенье, однако голосование перенесли без объяснения причины.Уточняется, что 31 мая также будут утверждены дополнительные министерства, в числе которых: водных ресурсов, высшего образования, цифрового развития, а также укрепления и развития общин.Дополнительные ведомства обойдутся государству в сотни миллионов шекелей, в то время, как экономика пребывает в кризисном состоянии. Стоимость расходов только на правительственные офисы, персонал и автомобили министров коалиции оценивается примерно в 700 миллионов шекелей.