28.05 20:16 MIGnews.com
YouTube-канал Ганца – в центре скандала вокруг Нетаниягу
На официальном YouTube-канале министра обороны Израиля Бенни Ганца "возродились" старые ролики с жесткой критикой, направленной на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Об этом сообщает 12 канал
.
Ганц во время предвыборной кампании часто выпускал ролики с нападками на Нетаниягу, однако после подписания коалиционного соглашения с "Ликудом" все видео были удалены.
В четверг, 28 мая, YouTube-канал председателя "Кахоль Лаван" вновь оказался в центре внимания. В частности, старые ролики с критикой были опубликованы вновь.
По данным 12-го канала, видео были восстановлены активистами партии "Еш Атид" Яира Лапида, которая баллотировалась на выборах в Кнессет трех последних созывов вместе с "Кахоль Лаван".
Уточняется, что пиарщики партии по-прежнему имеют доступ к каналу Ганца, потому им удалось "возродить к жизни" информацию, которая была удалена.
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