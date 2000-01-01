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Столтенберг: Израиль – важный партнер НАТО | Фото:28.05 19:30   MIGnews.com

Столтенберг: Израиль – важный партнер НАТО

Израиль является важным стратегическим партнером Североатлантического альянса.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора с премьер-министром Биньмином Нетаниягу, передает Walla.

В частности, генсек поздравил израильского премьера с формированием правительства единства.

Стороны обсудили региональные проблемы и пути углубления сотрудничества между Израилем и альянсом.

По словам Столтенберга, НАТО считает государство важным партнером в обеспечении стабильности и безопасности на всем евро-атлантическом пространстве. В ответ Нетаниягу пригласил генсека посетить Израиль.


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