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Нетаниягу предложил помощь бразильской промышленности | Фото:28.05 16:19   MIGnews.com

Нетаниягу предложил помощь бразильской промышленности

Государство Израиль готово помочь бразильской промышленности производить медицинское оборудование и средства защиты, необходимые для борьбы со смертоносным коронавирусом COVID-19.

Соответствующее предложение в среду, 27 мая, сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время телефонного разговора с президентом Бразилии Жаиром Болсонаром.

Кроме того, Нетаниягу от имени своих сограждан выразил солидарность с бразильцами, которые пытаются справиться с натиском пандемии.

Глава израильского правительства также выразил готовность организовать консультации экспертных групп, по итогам которых Бразилия могла бы получить накопленный Израилем опыт по борьбе с COVID-19.

По последним данным, смертоносная инфекция унесла жизни уже свыше 26 тысяч жителей латиноамериканской страны.


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