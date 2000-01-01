28.05 16:19 MIGnews.com

Нетаниягу предложил помощь бразильской промышленности

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Государство Израиль готово помочь бразильской промышленности производить медицинское оборудование и средства защиты, необходимые для борьбы со смертоносным коронавирусом COVID-19.Соответствующее предложение в среду, 27 мая, сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время телефонного разговора с президентом Бразилии Жаиром Болсонаром.Кроме того, Нетаниягу от имени своих сограждан выразил солидарность с бразильцами, которые пытаются справиться с натиском пандемии.Глава израильского правительства также выразил готовность организовать консультации экспертных групп, по итогам которых Бразилия могла бы получить накопленный Израилем опыт по борьбе с COVID-19.По последним данным, смертоносная инфекция унесла жизни уже свыше 26 тысяч жителей латиноамериканской страны.