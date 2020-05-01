Китай призвали соблюдать обязательства по Гонконгу
Государственный департамент США распространил заявление по итогам телефонных переговоров госсекретаря Майка Помпео и министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, в котором обе стороны обратились с призывом к властям Китая соблюдать обязательства по Гонконгу, который ранее являлся британской колонией.
"Попытки официального Пекина односторонне и волюнтаристски навязать Гонконгу законодательство в области национальной безопасности КНР вызывают обеспокоенность в Великобритании и США... КНР должна соблюдать свои обязательства в соответствии с объединенной китайско-британской декларацией по вопросу передачи Гонконга", - говорится в сообщении EN24.