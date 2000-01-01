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Три кандидата в президенты Израиля 28.05 11:04   MIGnews.com

Три кандидата в президенты Израиля

Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль обновил свой список кандидатов в президенты Израиля.

В прошлом месяце Сегаль опубликовал в газете Едиот Ахронот свой список кандидатов в президенты Израиля. Он сообщил, что в настоящий момент есть три основных кандидата: премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юли Эдельштейн и глава Сохнута Ицхак Герцог.

Теперь Сегаль пишет: "После развала Кахоль Лаван Нетаниягу доминирует в процессе выборов президента. У него есть большинство - если он захочет, чтобы его избрали на этот пост, но если нет - он поддержит тех кандидатов, которые могут помиловать его  после того, как завершится политический кризис”.

Обновленный список кандидатов Сегаля теперь выглядит так: Мириам Перец, Юли Эдельштейн и Ицхак Герцог.

Относительно самого Нетаниягу Сегаль отмечает, что кроме судебного процесса “ничто не толкает его в  кресло президента” и потому перспектива избрания премьера на этот пост представляется маловероятной.

Относительно Эдельштейна Сегаль пишет, что скандал. вызванный обстоятельствами его ухода с поста спикера Кнессета “значительно уменьшил” его шансы на избрание на высокий пост.

По версии Сегаля, Герцог активно продвигается в направлении того, чтобы стать президентом. По его словам, проблемы, возникшие между Герцогом и Нетаниягу в 2015 году сегодня успешно разрешены. После выборов 2019 года Герцог якобы активно участвовал в усилиях по предоставлению помилования Нетаниягу, с тем, чтобы страна могла выйти из политического и юридического тупика. Эти попытки, однако, не увенчались успехом.

Последний кандидат, Мириам Перец, по данным в социальных сетях, согласилась выдвинуть свою кандидатуру на пост президента - и это тоже может сработать. Сегаль отмечает, что Нетаниягу очень доверяет Перец, но существует большая разница между личным доверием премьера и перспективой занять этот государственный пост.


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