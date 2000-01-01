28.05 10:00 MIGnews.com

Политические декларации БАГАЦа - удар по демократии

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Движение За Управляемость и Демократию прокомментировало публикацию мнений судей Верховного Суда по петициям, требовавшим не допустить Биньямина Нетаниягу к формированию правительства. Петиции были рассмотрены и отвергнуты БАГАЦем 6 мая. Юридические мнения судей, обосновывающие вердикт были опубликованы 26 мая.Движение атаковало "вмешательство судей в политический процесс". В его заявлении говорится: “Как сказал судья Зольберг - после принятия решения против отстранения Нетаниягу, нет никакого смысла в “полировании” резонов и оттачивании определений для будущих решений”. Следует заметить, что часть товарищей судьи Зольберг, тем не менее, сочли необходимым издать декларации о будущем и вредные политические заявления, которые не должны были прозвучать и которые наносят удар по принципу разделения властей, статусу Верховного Суда и доверию общества к нему”.Один из судей БАГАЦа, Мени Мазуз, сообщил следующее: “Реальность, в которой обвиняемый в уголовных преступлениях формирует правительство порождает моральные проблемы, которые трудно преодолеть. Такая реальность отражает кризис общества , моральный провал общества и политической системы в Израиле. Суд не может заменить собой общество и политической системы в такой реальности”.Сходные взгляды выразил судья Джордж Кара: “Неприемлем тот факт, что Кнессет передает мандат на формирование правительства человеку, обвиняемому в уголовных преступлениях. Тем не менее, когда такое решение было передано на рассмотрение суда, тот определил, что нет легальных препятствий тому, чтобы правительство формировал член Кнессет Нетаниягу”.Судья Анат Барон соглашается с Мазузом: “Подавшие петицию и многие другие разочарованы тем, что во главе Государства Израиль стоит человек, против которого выдвинуты серьезные обвинения. Это, действительно, необычная ситуация для демократического пейзажа, и некоторые могут назвать такую ситуацию опасной. Подача петиций очень продвинула обсуждение дебатов в обществе по данному вопросу, но, с другой стороны, решение находится на избирательной станции, а не в зале суда”.Судья Ицхак Амит в своем мнении назвал “неприемлемым тот факт, что члену Кнессета, обвиняемому в серьезных преступлениях против моральной целостности был дан мандат премьер-министра”. Судья Амит, однако, отметил, что у суда нет легального оправдания для вмешательства в этот процесс. В то же время, он подчеркнул, что “отвержение судом петиций не означает печати одобрения правительства”.