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Элькин: Либерман может, когда хочет 28.05 09:50   MIGnews.com

Элькин: Либерман может, когда хочет

Министр «Ликуда» Зеэв Элькин призвал председателя «НДИ» Авигдора Либермана воспользоваться предстоящими часами, чтобы найти решения поставленных им вопросов, которые, по мнению Элькина, легко достижимы.

В интервью на канале 12 News Элкин сказал, что, хотя партии хареди пошли на компромиссы в отношении 80% или даже больше своих требований, Либерман не желает делать небольшой требуемый от него шаг.

Элкин также отметил, что, исходя из прошлого опыта, он может сказать, что, когда Либерман позволил своим переговорным командам достичь компромиссов и соглашений в предыдущих кризисах, его люди достигли решений.


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